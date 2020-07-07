2020-07-07T05:08:39+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 7 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

День будет дождливым
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 7 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 7 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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С 7 по 8 июля ожидаются дожди в Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Ульчском, Солнечном, Комсомольском, Нанайском районах. Местами осадки будут сильные и очень сильные, грозы.

В Хабаровске 7 июля дождь, местами сильный, ночью +17 +19, днем +23 +25, ветер южный 7-12 м/с. На юге края кратковременные дожди, местами ливни и сильные ливни с грозами, ночью +15 +20, днем +23 +28, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные и очень сильные, местами грозы, ночью +8 +20, днем +15 +23, ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. На севере края дожди, местами сильные и очень сильные, ночью +5 +14, днем +10 +20, ветер северо-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в регионе зафиксировали 4726 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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