Ретроавтомобилям в Хабаровске нашли постоянное выставочное место

7 Июль 2020 2020-07-07T05:07:53+03:00

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В Хабаровске нашли место для клуба «Авторетро». Постоянно действующая выставка старых, но хорошо сохранившихся авто, теперь будет на пустующей подземной парковке у Центра патриотического воспитания. Жители и гости города смогут посетить это место и полюбоваться уникальными образцами автомобильной техники.

- Среди представленных экспонатов ГАЗ, ЗИС и даже «Додж». Один их самых ценных и любопытных автомобилей - «ГАЗ-М1» 1936 года. Это единственный экземпляр на Дальнем Востоке, - рассказал мэр Сергей Кравчук.

Отметим также, что основателем и идейным вдохновителем клуба «Авторетро» является почетный гражданин Хабаровска Анатолий Насыров. Он много лет со своими коллегами собирал, реставрировал и сохранял эти экспонаты. Отметим также, что технику уже завезли на парковку сегодня, 6 июля. Выставка откроется после снятия всех ограничений по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU