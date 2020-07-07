2020-07-07T05:07:53+03:00
Звезды

Ретроавтомобилям в Хабаровске нашли постоянное выставочное место

Машины разместили на пустующей подземной парковке
Александр ШТААЛЬ
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Ретроавтомобилям в Хабаровске нашли постоянное выставочное место ФОТО: аккаунт Сергея Кравчука в InstagramРетроавтомобилям в Хабаровске нашли постоянное выставочное место ФОТО: аккаунт Сергея Кравчука в Instagram
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В Хабаровске нашли место для клуба «Авторетро». Постоянно действующая выставка старых, но хорошо сохранившихся авто, теперь будет на пустующей подземной парковке у Центра патриотического воспитания. Жители и гости города смогут посетить это место и полюбоваться уникальными образцами автомобильной техники.

- Среди представленных экспонатов ГАЗ, ЗИС и даже «Додж». Один их самых ценных и любопытных автомобилей - «ГАЗ-М1» 1936 года. Это единственный экземпляр на Дальнем Востоке, - рассказал мэр Сергей Кравчук.

Отметим также, что основателем и идейным вдохновителем клуба «Авторетро» является почетный гражданин Хабаровска Анатолий Насыров. Он много лет со своими коллегами собирал, реставрировал и сохранял эти экспонаты. Отметим также, что технику уже завезли на парковку сегодня, 6 июля. Выставка откроется после снятия всех ограничений по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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