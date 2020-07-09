9 Июль 2020 2020-07-08T14:17:23+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 9 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 9 июля, в Хабаровске небольшой дождь, температура ночью +13 +15, днем +19 +21, ветер северо-восточный 5-10 м/с. На юге региона кратковременные дожди, температура ночью +11 +16, днем +20 +26, ветер восточный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, температура ночью +7 +16, днем +15 +27, ветер восточный, северо-восточный 4-11 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +5 +14, днем +9 +20, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае общее число зараженных коронавирусом 4918. Из них выздоровели 2402, скончались 34.

ИСТОЧНИК KP.RU