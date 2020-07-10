2020-07-10T11:21:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов

Бесплатно повысить квалификацию можно будет с 9 июля по 30 августа
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузовВ Хабаровском крае Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузовФото: Олег ЗОЛОТО
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С 9 июля по 30 августа преподаватели вузов ИТ-направлений смогут бесплатно повысить свою квалификацию в летней цифровой школе Сбербанка. Для обучения будет доступно три трека: Data Science, Data Engineering и Java Development. Всего в Хабаровском крае курсы смогут пройти 127 человек - педагоги шести ведущих вузов региона (ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС, ДВГУПС, АмГПГУ, КнАГУ). По итогам участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Обучение будет проходить в формате онлайн. Преподавать в цифровой школе будут специалисты из Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка.

Как сообщила Наталья Красулина, управляющая хабаровским отделением Сбербанка, сотрудничество с вузами - это очень важное стратегическое партнерство. Есть интерес банка в системной работе как со студентами, так и с преподавательским составом. Преподаватели будут обучаться по самым актуальным технологическим направлениям, и в дальнейшем они смогут применить полученные знания в работе со студентами.

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем.

Так, в сентябре этого года в Тихоокеанском государственном университете стартует программа магистратуры «Аналитика больших данных» по направлению «Информационные системы и технологии». Сейчас на нее ведется прием абитуриентов.

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