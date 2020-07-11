11 Июль 2020 2020-07-11T02:22:56+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре расселяют аварийные дома в рамках краевой адресной программы. Согласно ее условиям расселение будет происходить поэтапно вплоть до 2024 года. В планах предоставить новое жилье жильцам 16 многоквартирных деревянных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживает 171 семья, то есть 492 человека.

- Для переселенцев покупают и строят жилье за счет бюджетных средств. Потратить на расселение домов планируют больше 302 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На первом и втором этапе новым жильем обеспечат жильцов семи ветхих домов, то есть 70 семей в составе 199 человек. Для них купят квартиры на вторичном рынке недвижимости. На сегодняшний день уже приобрели 36 жилых помещений, переселили 22 семьи, 14 жилых помещений готовят к переселению граждан. На втором этапе расселят девять бараков, в которых проживает 101 семья в составе 291 человека. Им предоставят квадратные метры в новостройках, возведенных в 2022-2023 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU