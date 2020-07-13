13 Июль 2020 2020-07-12T16:19:56+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 13 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Местами в регионе дожди, в Хабаровске без осадков

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Сегодня, 13 июля, в Хабаровске преимущественно без осадков, ночью +16 +18, днем +23 +25, ветер северо-восточный 6-10 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью +15 +18, днем +22 +26, ветер северный, северо-восточный, восточный 4-9 м/с. В центральных районах местами возможен кратковременный дождь (Верхнебуреинский район), ночью +10 +17, днем +13 +26, ветер восточный, северо-восточный 6-12 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью +8 +15, днем +13 +22, ветер различных направлений 6-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом - 5311. Из них выздоровели 2649 человек, скончались 42.

ИСТОЧНИК KP.RU