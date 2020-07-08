8 Июль 2020 2020-07-13T07:43:56+03:00

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Бывший сожитель ломом взламывал дверь квартиры сельчанки в Хабаровском крае. По предварительной информации, инцидент случился в поселке Эльбан Амурского района. За орудие труда мужчина схватился, когда получил отказ в просьбе открыть дверь. До того, как лом попал к нему в руки, он стучал по двери ногами.

- Пострадавшая оценила ущерб на сумму более чем в 25 тысяч рублей. По подозрению в порче чужого имущества задержали 25-летнего безработного местного жителя. Ранее молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские выяснили, что в момент происшествия фигурант был нетрезв. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За этот проступок парень может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU