2020-07-15T15:43:15+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 16 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе ожидаются дожди
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 16 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 16 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 16 июля, в Хабаровске возможен кратковременный дождь, ночью +18 +20, днем +29 +30, ветер юго-западный 5-10 м/с. На юге края ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, ночью +16 +23, днем +25 +32, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +12 +22, днем +17 +32, ветер южный, южный 4-11 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, ночью +8 +19, днем +17 +35, ветер южных направлений 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае зафиксировали 5637 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечившихся пациентов 2796, скончались 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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