2020-07-16T02:56:16+03:00
Общество

В ЕАО ликвидируют последствия разгула стихии

От сильного ветра деревья падали на дома
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО ликвидируют последствия разгула стихииВ ЕАО ликвидируют последствия разгула стихииФото: Правительство ЕАО
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В ЕАО ликвидируют последствия разгула стихии. Напомним, в поселке Теплоозерск из-за сильного ветра и кратковременного дождя из земли с корнем вырвало деревья. Зеленые насаждения повалились на жилые дома. На сегодняшний день работу по устранению последствий стихии также ведут в Известковском и Бираканском поселениях Облученского района.

- Уже восстановили электроснабжение в Теплоозерске. Восстанавливают подключения в поселке Двуречье. В Биракане электричество подключили в 80 процентах домов. Такие данные предоставили на вечер 15 июня, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

К слову, из-за ветровала в некоторых домах повреждена кровля. Ее восстанавливают специалисты организаций сферы ЖКХ. Весь необходимый транспорт выделил Теплоозерский цементный завод, из областного резерва материальных ресурсов предоставили 200 листов шифера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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