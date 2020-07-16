К уборке ранних зерновых культур готовятся в Хабаровском крае

16 Июль 2020 2020-07-15T16:10:07+03:00

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К уборке ранних зерновых культур готовятся аграрии в Хабаровском крае. Они проверяют технику перед началом работ. К слову, фермеры и сельхозтоваропроизводители уже получили первые урожаи овощей в открытом грунте, в том числе огурцов и ранней капусты.

- Овощи, выращенные в крае, уже продают на ярмарке выходного дня. Через месяц подойдет основной урожай помидоров, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

В уборке ранних зерновых задействуют порядка 600 тракторов, 140 зерно- и 20 кормоуборочных комбайнов. Доставлять урожай будут около 100 грузовых автомобилей и примерно столько же тракторных прицепов. К слову, в уборке ранних зерновых задействуют стационарные и передвижные зерноочистительные машины, зернопогрузчики.

Уборку овощей продолжат в августе-октябре. В это же время начнут собирать сою и кукурузу на зерно. Из-за особенностей созревания в крае эти культуры собирают с полей последними.

ИСТОЧНИК KP.RU