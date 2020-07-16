Обстановка в Хабаровске 16 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость

16 Июль 2020 2020-07-16T02:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске сегодня, 16 июля 2020 года, без горячей воды остаются 1830 домов. Подачу ресурса ограничили потребителям, проживающим в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах. Временные неудобства связаны с остановкой теплофикации ХТЭЦ-3 из-за ремонта оборудования. Горячей воды не будет до 26 июля. Отключений холодной воды в городе нет.

- На сегодняшний день в городе не работает 91 лифт. Днем ранее с городских дорог собрали и вывезли 75,6 кубометра мусора. Также за минувшие сутки в краевой столице случилось 26 дорожных аварий, с дорог эвакуировали 17 неправильно припаркованных автомобилей. На пульт «03» поступило 707 вызовов, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зарегистрировали 4416 случаев заражения коронавирусом. Местных жителей убедительно просят предпринимать меры предосторожности - чаще мыть руки, проветривать помещения, также соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU