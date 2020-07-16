2020-07-16T02:53:44+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 16 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость

Без горячей воды остаются 1830 домов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровске 16 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемостьОбстановка в Хабаровске 16 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемостьФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня, 16 июля 2020 года, без горячей воды остаются 1830 домов. Подачу ресурса ограничили потребителям, проживающим в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах. Временные неудобства связаны с остановкой теплофикации ХТЭЦ-3 из-за ремонта оборудования. Горячей воды не будет до 26 июля. Отключений холодной воды в городе нет.

- На сегодняшний день в городе не работает 91 лифт. Днем ранее с городских дорог собрали и вывезли 75,6 кубометра мусора. Также за минувшие сутки в краевой столице случилось 26 дорожных аварий, с дорог эвакуировали 17 неправильно припаркованных автомобилей. На пульт «03» поступило 707 вызовов, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зарегистрировали 4416 случаев заражения коронавирусом. Местных жителей убедительно просят предпринимать меры предосторожности - чаще мыть руки, проветривать помещения, также соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилая хабаровчанка добилась штрафа для оператора за подключенный интернет и IP-телефонию
Пассажир и кондуктор автобуса пострадали в аварии в Комсомольске
В Хабаровске осудят телефонных мошенников
Депутаты Хабаровской краевой думы просят федерального министра облегчить механизм получения квартир для детей-сирот
Обстановка в Хабаровске 16 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость
К уборке ранних зерновых культур готовятся в Хабаровском крае
В ЕАО ликвидируют последствия разгула стихии
Обстановка в Хабаровском крае на 16 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Комсомольске продолжается ремонт Комшоссе
В Хабаровске после гибели ребенка в реке возбудили уголовное дело
В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность»
В Хабаровске к осени исчезнут пробки на улице Краснореченской
В Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветром
От гибели спасли в ЕАО феноменальных птенцов
В Хабаровске сдали проблемные долгострои