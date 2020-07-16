Депутаты Хабаровской краевой думы просят федерального министра облегчить механизм получения квартир для детей-сирот

16 Июль 2020 2020-07-16T03:12:29+03:00

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Очередное заседание Законодательной думы Хабаровского края состоялось накануне, 15 июля, в краевой столице. В рабочем порядке парламентариями был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о необходимости скорейшего принятия федеральным законодателем закона «О внесении изменении в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части расширения форм и механизмов обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями». Сейчас этот проект находится в стадии доработки в федеральном министерстве.

В настоящее время право на получение жилых помещений имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижению возраста 23 лет до фактического обеспечения их жильем. В нашем регионе такое право не могут реализовать 3710 человек, в том числе 1617 - в возрасте старше 23 лет.

Решая эту проблему, федеральное министерство просвещения подготовило ряд поправок в Федеральный закон, в соответствии с которыми предлагается расширить формы и механизмы обеспечения этой льготной категории жилищными сертификатами, удостоверяющими их право на однократное получение за счет средств бюджета субъекта России выплаты для приобретения жилья в собственность. Субъект, согласно поправкам, также может сам определить порядок выпуска сертификата, срок его реализации, размер социальной выплаты, общую площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения, условия приобретения и условия оплаты.

- Принятие проекта в качестве федерального закона позволит предотвратить увеличение численности вышеуказанной категории граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Именно поэтому мы обращаемся к министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову с просьбой ускорить этот процесс, - резюмировала председатель профильного комитета думы Ольга Ушакова.

Обращение краевых парламентариев было принято большинством голосов.