2020-07-16T03:01:29+03:00
Общество

В Хабаровске осудят телефонных мошенников

По версии следствия, фигуранты выманили у потерпевших примерно 770 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудят телефонных мошенниковВ Хабаровске осудят телефонных мошенниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудят телефонных мошенников. По предварительной информации, фигуранты познакомились в исправительной колонии в Хабаровском крае, когда отбывали наказание за ранее совершенные преступления. Через несколько лет после освобождения они встретились и придумали, как заполучить денег. Злоумышленники звонили хабаровчанам, представлялись родственниками или друзьями, просили занять деньги.

- Для убедительности рассказывали, что им, например, нужно рассчитаться за поставку красной икры. Когда получали деньги от своих жертв, переставали выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантов выследили и задержали. Их машины осмотрели и нашли мобильные телефоны, которые использовали для совершения преступлений. Расследование шло в рамках статьи «Мошенничество». Удалось выяснить, что обвиняемые причастны к 35 противоправным эпизодам. Общий ущерб потерпевшим составил порядка 770 тысяч рублей. Сейчас материалы дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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