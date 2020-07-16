16 Июль 2020 2020-07-16T03:17:09+03:00

Пассажир и кондуктор автобуса пострадали в аварии в Комсомольске Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске -на- Амуре в минувшие сутки, 15 июля, автобус столкнулся погрузчиком. По предварительной информации, ПАЗ 4234-04 выполнял рейс по маршруту. Однако в районе дома №63 на проспекте Комсомольский врезался в экскаватор- погрузчик JCB 3CX.

- Пока основной версией случившегося назвали отсутствие контроля за движение со стороны водителя автобуса. Мужчина не сориентировался, выполняя маневр и допустил столкновение с припаркованным погрузчиком, - рассказали в краевом ГИБДД.

В результате аварии пострадали пассажир и кондуктор, которые находили в салоне автобуса. Им понадобилась медицинская помощь, за которой они сами обратились.

Водителей в крае призывают быть максимально внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, сигналов светофоров и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU