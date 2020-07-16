В Комсомольске-на-Амуре установлен антирекорд по заболевшим коронавирусом

В Комсомольске-на-Амуре антирекорд по заболевшим коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре установлен антирекорд по выявленным заболевшим коронавирусом. По данным на 15 июля 2020 года, на излечении находились 110 человек. Все эти пациенты в инфекционном госпитале, на амбулаторном лечении еще 52 человека. Это самый высокий уровень, начиная с апреля этого года.

- Специалисты отмечают, что в городе также высокий уровень заболевших внебольничной пневмонией и ОРВИ. Сложная обстановка наблюдается в целом по Хабаровскому краю. Есть вероятность, что противоэпидемические меры начнут ужесточать, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Горожан убедительно просят проявлять бдительность. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Также предпринимайте меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку, обрабатывайте поверхности антисептиком. Берегите себя и своих близких.