2020-07-16T05:27:21+03:00
Общество

Директора управляйки в Хабаровском крае наказали за самоуправство

По его указанию в квартире потребителя незаконно отключили электричество
Александр ШТААЛЬ
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Директора управляйки в Хабаровском крае наказали за самоуправствоДиректора управляйки в Хабаровском крае наказали за самоуправствоФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Директора управляйки в Хабаровском крае наказали за самоуправство. По предварительной информации, руководитель организации в поселке Березовый Солнечного района дал указание отключить потребителю электричество в квартире. Основанием для этого посчитали нарушение порядка внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

- Во время проверки выяснили, что управляющая организация не является поставщиком коммунальной услуги. Собственники многоквартирного дома заключили прямой договор с поставщиком услуги. Соответственно, руководство управляющей компании не имело полномочий на прекращение подачи электроэнергии в жилое помещение заявителя, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки руководителю управляющей компании внесли представление. На сегодняшний день выявленные недочеты устранены, поставка электроэнергии возобновилась, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Директору управляйки также назначили наказание, пока в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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