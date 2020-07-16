16 Июль 2020 2020-07-16T05:27:21+03:00

По его указанию в квартире потребителя незаконно отключили электричество

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Директора управляйки в Хабаровском крае наказали за самоуправство. По предварительной информации, руководитель организации в поселке Березовый Солнечного района дал указание отключить потребителю электричество в квартире. Основанием для этого посчитали нарушение порядка внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

- Во время проверки выяснили, что управляющая организация не является поставщиком коммунальной услуги. Собственники многоквартирного дома заключили прямой договор с поставщиком услуги. Соответственно, руководство управляющей компании не имело полномочий на прекращение подачи электроэнергии в жилое помещение заявителя, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки руководителю управляющей компании внесли представление. На сегодняшний день выявленные недочеты устранены, поставка электроэнергии возобновилась, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Директору управляйки также назначили наказание, пока в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU