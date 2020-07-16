Хабаровский край представит проекты экотуризма на Всероссийском конкурсе

16 Июль 2020 2020-07-16T05:26:37+03:00

Презентовать будут «Киты Охотского моря. Хабаровский край» и «Мяо-Чан»

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Хабаровский край представит два проекты из области экотуризма на Всероссийском конкурсе. Презентовать собираются идеи «Киты Охотского моря. Хабаровский край» и «Мяо-Чан». В случае победы регион получит дополнительные возможности развития экотуризма.

- Конкурс проведут в два этапа. Сначала отберут 30 лучших проектов по развитию территорий, потом из них сформируют ТОП-10. Проекты-победители получат возможность создать туристско-рекреационные кластеры в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Проект «Киты Охотского моря. Хабаровский край» направлен на развитие туристской инфраструктуры и создание крупного центра китового туризма. Проект «Мяо-Чан» разработали с целью расширить границы природного парка. Предполагается, что базы отдыха «Амут SnowLake» и «Холдоми» станут частью природного парка «Мяо-Чан».

До 23 июля идет народное голосование. Поддержать понравившиеся проекты просто - перейдите по ссылке и поставьте лайк.

ИСТОЧНИК KP.RU