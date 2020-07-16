2020-07-16T05:25:30+03:00
Общество

Биробиджанские подростки использовали старый мост как трамплин для прыжков в реку

Такое развлечение могло закончиться трагически
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанские подростки использовали старый мост как трамплин для прыжков в рекуБиробиджанские подростки использовали старый мост как трамплин для прыжков в рекуФото: администрация Биробиджана
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Биробиджанские подростки использовали старый мост как трамплин для прыжков в реку Бира. Увы, никто из них не задумывался над тем, что такое развлечение могло закончиться трагически. Взрослых, которые могли бы остановить несовершеннолетних, рядом тоже не было.

- Высота моста составляет около четырех-пяти метров. Сама конструкция старая. Однако прыгуны наперегонки друг с другом бросались в воду. К слову, Бира - очень коварная река. Вода в ней холодная, а рядом с мостом сильное течение, - рассказали в городской администрации.

Кроме того, под мостом глубина реки неравномерная, течением туда приносит ветки и прочий мусор, которого с моста не видно. Прыгнув с этого моста, можно травмировать руки, ноги или позвоночник. К слову, такое развлечение закончилось для жителя Татарстана трагически. Трое молодых мужчин спрыгнули с моста, один так и не выплыл. Позже его тело нашли водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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