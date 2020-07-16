2020-07-16T05:24:31+03:00
Общество

Под Хабаровском обновят памятный знак героям

Деньги на реконструкцию монумента получили по итогам краевого грантового конкурса
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском обновят памятный знак героям ФОТО: Администрация Хабаровскогок районаПод Хабаровском обновят памятный знак героям ФОТО: Администрация Хабаровскогок района
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В селе Челны Хабаровского района отреставрируют памятный знак героям. Работу выполнят в рамках реализации проекта ТОС «Пересвет». Деньги на нее получили по итогам краевого конкурса проектов ТОС.

- Реставрация монумента в 2020 году будет символичной, так как 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. Проект назвали соответственно - «Память героям моей малой Родины». Его посвятили памяти героев-односельчан, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Отметим также, что сумма выделенного гранта составила 279 тысяч рублей. На сегодняшний день уже провели подготовительные работы по санитарной уборке, скосу древесно-кустарниковой растительности и планировке территории, прилегающей к обелиску. Также активисты собрали и обновили архивную информацию о героях-односельчанах. Церемонию торжественного открытия обновленного монумента собираются организовать в День окончания Второй мировой войны - 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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