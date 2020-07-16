16 Июль 2020 2020-07-16T05:23:45+03:00

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Биробиджанка решилась на взятку ради водительских прав для родственников. По предварительной информации, 46-летняя фигурантка передала 175 тысяч рублей знакомому мужчине, который пообещал отдать их в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов. Последний должен был выдать документы, закрыв глаза на то, что получатели не проходили обучение вождению и не сдавали экзамены. Права женщина хотела подарить своим близким.

- Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на дачу взятки» на сегодняшний день закончилось. Материалы дела вместе с обвинительным заключением находятся в суде на рассмотрении, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

К слову, женщине немного не повезло в реализации задуманного. Посредник оказался мошенником. Он присвоил деньги женщины и распорядился ими по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU