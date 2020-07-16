Работников локомотивного депо из Комсомольска обвинили в краже дизтоплива

16 Июль 2020 2020-07-16T07:26:38+03:00

По версии следствия, к инциденту причастны три человека

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В Комсомольске -на- Амуре сотрудников локомотивного депо обвиняют в краже дизельного топлива. По предварительной информации, трех мужчин задержали транспортные полицейские совместно с сотрудниками ССК ВОХР. Подозреваемые промышляли на станции Хурмули.

- Во время разбирательств выяснили, что задержанные взяли горючее из топливного бака локомотива. Они перелили его при помощи мотопомпы в канистры, находящиеся в микроавтобусе, принадлежащем одному из фигурантов. Общий объем похищенного порядка 950 литров, - рассказали в пресс -службе УТ МВД России по ДФО.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 42 тысячи рублей. В отношении фигурантов расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до пяти лет. Окончательное решение о мере пресечения примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU