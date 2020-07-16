В Хабаровском крае новыми субсидиями поддержат тех, кто выращивает ягоды

16 Июль 2020 2020-07-16T07:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае новыми субсидиями поддержат тех, кто выращивает плодовые и ягодные культуры. Господдержку вводят с 2020 года. К слову, на сегодняшний день регион обеспечивает себя ягодами и фруктами всего на 10 процентов. Предполагается, что за счет субсидий этот показатель удастся увеличить.

В крае большой потенциал по наращиванию площадей ягодных и плодовых культур. Здоровое питание и экологичность местных ягод и фруктов создают основу для постоянно растущего спроса на них.

- Предполагается, что за счет субсидий можно будет возместить затраты на покупку и высадку многолетних насаждений - размер выплат составит до 150 тысяч рублей за гектар. На уход за почвой, борьбу с сорняками и утепление корневой системы на зиму предусмотрели до 50 тысяч рублей за гектар. Будут компенсации и за раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, - рассказали в краевом минсельхозе.

Более подробная информация по телефону: 32-82-00.

ИСТОЧНИК KP.RU