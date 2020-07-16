16 Июль 2020 2020-07-16T06:05:53+03:00

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В онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного класса. Оснащение медучреждения производят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это своего рода результат взаимодействия региона с федеральным центром.

- Современный аппарат УЗИ позволяет делать более точные исследования. В планах дополнительное обучение врача, который будет на нем работать. Его проведут после смягчения ситуации по COVID-19, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

С помощью нового аппарата смогут применять прицельную пункциональную биопсию. Специальные датчики помогают глубже проникать в ткани, помогают составить более полную картину исследования и выявить возможное заболевание на ранних стадиях. Отметим также, что в ОГБУЗ «Онкологический диспансер» ждут поставки нового операционного стола и эндоскопического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU