2020-07-16T06:05:53+03:00
Общество

В онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного класса

Оснащение медучреждения производят в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного классаВ онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного классаФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

В онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного класса. Оснащение медучреждения производят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это своего рода результат взаимодействия региона с федеральным центром.

- Современный аппарат УЗИ позволяет делать более точные исследования. В планах дополнительное обучение врача, который будет на нем работать. Его проведут после смягчения ситуации по COVID-19, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

С помощью нового аппарата смогут применять прицельную пункциональную биопсию. Специальные датчики помогают глубже проникать в ткани, помогают составить более полную картину исследования и выявить возможное заболевание на ранних стадиях. Отметим также, что в ОГБУЗ «Онкологический диспансер» ждут поставки нового операционного стола и эндоскопического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске изменят расписание автобуса №17
В онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного класса
В Хабаровском крае новыми субсидиями поддержат тех, кто выращивает ягоды
Работников локомотивного депо из Комсомольска обвинили в краже дизтоплива
Биробиджанка решилась на взятку ради водительских прав для родственников
Под Хабаровском обновят памятный знак героям
Биробиджанские подростки использовали старый мост как трамплин для прыжков в реку
Хабаровский край представит проекты экотуризма на Всероссийском конкурсе
Директора управляйки в Хабаровском крае наказали за самоуправство
В Комсомольске-на-Амуре установлен антирекорд по заболевшим коронавирусом
Пожилая хабаровчанка добилась штрафа для оператора за подключенный интернет и IP-телефонию
Пассажир и кондуктор автобуса пострадали в аварии в Комсомольске
В Хабаровске осудят телефонных мошенников
Депутаты Хабаровской краевой думы просят федерального министра облегчить механизм получения квартир для детей-сирот
Обстановка в Хабаровске 16 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость
К уборке ранних зерновых культур готовятся в Хабаровском крае
В ЕАО ликвидируют последствия разгула стихии
Обстановка в Хабаровском крае на 16 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Комсомольске продолжается ремонт Комшоссе
В Хабаровске после гибели ребенка в реке возбудили уголовное дело
В Хабаровске обновят стадионы «Заря» и «Юность»
В Хабаровске к осени исчезнут пробки на улице Краснореченской
В Хабаровском крае жара сменится грозами, ливнями и сильным ветром
От гибели спасли в ЕАО феноменальных птенцов
В Хабаровске сдали проблемные долгострои