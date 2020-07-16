В Хабаровске изменят расписание автобуса №17

16 Июль 2020 2020-07-16T09:14:13+03:00

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В Хабаровске с 24 июля изменят расписание и схему движения автобусов рейса №17, следующих по маршруту «Госбанк - Спиртзавод». Они будут поворачивать с улицы Тихоокеанская на Бойко-Павлова и спускаться до пересечения с улицей Невельского.

- По будням автобус № 17 с остановки «Госбанк» будет отправляться в 7:18, 7:57, 8:39, 9:18, 9:52, 10:30, 11:04, 11:40, 12:57, 13:27, 14:47, 15:22, 16:02, 16:32, 17:12, 17:52, 18:26, 19:12, 19:42. С остановки «Спиртзавод» время отбытия 6:45, 7:20, 8:00, 8:40, 9:15, 9:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:20, 13:40, 14:10, 15:25, 15:55, 16:35, 17:15, 17:50, 18:35, 19:05, 19:50, 20:20, - рассказали в городской администрации.

По выходным от остановки «Госбанк» время отправления автобусов 7:18, 8:39, 9:52, 11:04, 13:27, 14:47, 16:02, 17:12, 18:26, 19:42. Отбытие от остановки «Спиртзавод» в 6:45, 8:00, 9:15, 10:30, 11:40, 14:10, 15:25, 16:35, 17:50, 19:05, 20:20. Подробную информацию можно получить по телефону: 91-02-07.

ИСТОЧНИК KP.RU