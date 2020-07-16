Медведь сломал технику гидрометеорологам в Хабаровском крае

16 Июль 2020 2020-07-16T11:28:50+03:00

И это только один из шести инцидентов с косолапыми за последнюю неделю

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В Хабаровском крае с 9 по 16 июля зафиксировали шесть конфликтных ситуаций с дикими животными. Всего с начала года о таких инцидентах местные жители заявляли 135 раз. Из них подтвердились 44 ситуации.

- На прошлой неделе, 11 июля, жители села Осиновая речка Хабаровского района заметили следы гималайского медведя. Он ушел в сторону Большехехцирского заповедника. Его собрат, бурый медведь, в тот же день вывел из строя гидрометеорологическое оборудование на станции М-2, расположенной в верховьях реки Урми Хабаровского района, - рассказали в краевом минприроды.

Также 13 июля два бурых медведя забрели на пасеку на окраине поселка Пони Комсомольского района. На следующий день, 14 июля, косолапого заметили в садово-некоммерческом товариществе «Березка» в Солнечном районе. Еще пара медведей отметилась 15 июля на базе отдыха «Хрустальное озеро», а 16 июля косолапый зашел в поселок Джамку Солнечного района.

Местных жителей призывают придерживаться правил поведения при встрече человека с медведем.

ИСТОЧНИК KP.RU