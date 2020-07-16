16 Июль 2020 2020-07-16T11:26:57+03:00

В Нанайском районе Хабаровского края нашли незаконное место для купания Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В основном у водоема проводили время несовершеннолетние

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В Нанайском районе Хабаровского края нашли незаконное место для купания. У водоема проводили время дети. С ними уже побеседовали об опасности купания без родителей или взрослых и отправили домой.

- В администрацию района направили письма об принятии ограничений доступа детей и взрослых к этому месту купания. Напомним, пребывание возле воды представляет определенную опасность. Родителей убедительно просят не оставлять детей без внимания даже на непродолжительное время, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, водоемы края регулярно инспектируют. В частности уделяют внимание соблюдению правил судовождения. У владельцев маломерных судов проверяются документы, а именно судовой билет, удостоверение на право управления.

Напомним, на сегодняшний день в регионе действуют два места массового отдыха людей у воды. Это база отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское на территории Хабаровского района и территория «Центрального пляжа» города Амурска.

ИСТОЧНИК KP.RU