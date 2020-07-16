В Хабаровском крае задержали «черного» рыбака
В Хабаровском крае задержали «черного» рыбака. По предварительной информации, мужчина, несмотря на отсутствие разрешения, ловил кету и горбушу в акватории протоки Пальвинской в районе поселка Маго. Его вычислили во время операции «Путина-лето 2020».
- Задержанный 43-летний местный житель рыбачил на участке миграционного пути рыбы к местам нереста. Когда его нашли, он успел незаконно добыть 10 экземпляров кеты и горбуши, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Ущерб от действий фигуранта оценили в 170 тысяч рублей. Ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу. У него изъяли рыбу, рыболовную сеть и моторную лодку. В отношении рыбака возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
ИСТОЧНИК KP.RU