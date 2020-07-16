16 Июль 2020 2020-07-16T13:57:08+03:00

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Главе поселка Ванино в Хабаровском крае продлили арест на два месяца. Напомним, Александра Орлова арестовали по обвинению в коррупционном преступлении, а именно в получении взятки. Об этом стало известно 20 февраля.

- По версии следствия, в 2019 году глава городского поселения получил больше 340 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Взяткодатель выполнял муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог. Ему глава поселения оказывал покровительство, выражавшееся в беспрепятственном принятии данных работ и оказанных услуг, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим также, что обвинение в даче взятки предъявили 49-летнему предпринимателю. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Пока следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU