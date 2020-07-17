17 Июль 2020 2020-07-16T15:38:32+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 17 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В регионе ожидаются ливни и грозы

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Сегодня, 17 июля, прогнозируют ухудшение погодных условий в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Ожидаются дожди, ливни с грозами.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь, ночью +20 +22, днем +29 +31, ветер юго-западный 5-10 м/с. на юге края местами кратковременные дожди, ночью +17 +23, днем +28 +35, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах кратковременные дожди, местами ливни с грозами, ночью +12 +22, днем +22 +33, ветер южный, южный 5-13 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +7 +21, днем +12 +28, ветер восточных направлений 5-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае от 10 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровском краю.

Как сообщили в региональном минздраве, к утру 17 июля общее число заражений коронавирусом 5754.

ИСТОЧНИК KP.RU