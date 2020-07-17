2020-07-17T04:44:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае зарегистрировали первые 100-балльные результаты по ЕГЭ

Итоги тестирования озвучили по географии, литературе и информатике
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае первые 100-балльные результаты по ЕГЭВ Хабаровском крае первые 100-балльные результаты по ЕГЭФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровском крае зарегистрировали первые 100-балльные результаты по ЕГЭ. Итоги тестирования озвучили по географии, литературе и информатике. Лучший результат по информатике показали три хабаровских школьника. Кроме того, 80 и более баллов набрали 102 выпускника из 754, выбравших этот предмет.

- Также зафиксировали один 100-балльный результат по литературе, 80 и более баллов набрали 38 выпускников из 287 сдающих. Географию сдавали 76 человек, трое из них показали высокобалльный результат, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, в случае несогласия с результатами экзамена нужно подать апелляцию в местах регистрации на ЕГЭ до 21 июля. К слову, вчера, 17 июля, выпускники сдавали обществознание и химию. С результатами ЕГЭ участники ознакомятся не позднее 30 июля. Апелляции будут приниматься до 3 августа.

Ранее сообщалось, что экзамены проводят с учетом санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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