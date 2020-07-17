2020-07-17T04:41:24+03:00
Общество

В Комсомольске утонули 28 человек за последние пять лет

Пугающую цифру озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске утонули 28 человек за последние пять летВ Комсомольске утонули 28 человек за последние пять летФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске утонули 28 человек за последние пять лет. Такую цифру озвучили участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такая статистика просто обязывает задумать об обеспечении безопасности на воде летом.

- С наступлением жары горожане пренебрегают правилами безопасности и отдыхают у воды. К слову, в Комсомольске на сегодняшний день нет водоемов, где можно купаться. Вместе с тем, в этом году в Хабаровском крае утонули уже пять детей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Проанализировав данные по несчастным случаям на воде в Комсомольске-на-Амуре, специалисты пришли к выводу, что часто инциденты случаются в районе поселка Победы и микрорайона Менделеева в солнечную погоду. Большинство погибших были в нетрезвом состоянии.

В целях безопасности населения проводят профилактические рейды, с местными жителями проводят беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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