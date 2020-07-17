2020-07-17T04:40:19+03:00
Общество

Общественные пространства Биробиджана продолжают обустраивать

В зоне пристального внимания скейт-парк, фонтан и тротуары
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Общественные пространства Биробиджана продолжают обустраиватьОбщественные пространства Биробиджана продолжают обустраиватьФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

Общественные пространства Биробиджана продолжают обустраивать. В зоне пристального внимания скейт-парк, фонтан и тротуары. Работы по благоустройству выполняют в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- В этом году облагородят насыпь в районе спуска к скейт-парку. Работу планируют закончить к 15 октября. В пешеходной зоне обустраивают безбарьерные тротуары для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками. Также собираются пересадить ели, которые сейчас загораживают барельеф на здании филармонии, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

К слову, в ближайшие годы будет идти масштабная реконструкция. Также разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт фонтана на Театральной площади. Напомним, в этом году всем районам выделили деньги на благоустройство общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снятие ограничений не коснется одного района Еврейской автономии
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июля 2020 года: на излечении 107 пациентов
За фирму, созданную через подставных лиц, в Биробиджане завели дело
Малый бизнес Хабаровска находится в режиме ожидания
В Хабаровске осудили братьев за содержание наркопритона
В СК России сообщили о доказательствах причастности губернатора Хабаровского края к организации убийств
Общественные пространства Биробиджана продолжают обустраивать
В Комсомольске утонули 28 человек за последние пять лет
В Хабаровском крае зарегистрировали первые 100-балльные результаты по ЕГЭ
Обстановка в Хабаровском крае на 17 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Губернатор Хабаровского края просит жителей воздержаться от митингов
Главе поселка Ванино в Хабаровском крае продлили арест
В Хабаровском крае задержали «черного» рыбака
В Нанайском районе Хабаровского края нашли незаконное место для купания
Медведь сломал технику гидрометеорологам в Хабаровском крае
В Хабаровске изменят расписание автобуса №17
В онкологический диспансер Биробиджана привезли аппарат УЗИ экспертного класса
В Хабаровском крае новыми субсидиями поддержат тех, кто выращивает ягоды
Работников локомотивного депо из Комсомольска обвинили в краже дизтоплива
Биробиджанка решилась на взятку ради водительских прав для родственников