17 Июль 2020 2020-07-17T04:40:19+03:00

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Общественные пространства Биробиджана продолжают обустраивать. В зоне пристального внимания скейт-парк, фонтан и тротуары. Работы по благоустройству выполняют в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- В этом году облагородят насыпь в районе спуска к скейт-парку. Работу планируют закончить к 15 октября. В пешеходной зоне обустраивают безбарьерные тротуары для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками. Также собираются пересадить ели, которые сейчас загораживают барельеф на здании филармонии, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

К слову, в ближайшие годы будет идти масштабная реконструкция. Также разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт фонтана на Театральной площади. Напомним, в этом году всем районам выделили деньги на благоустройство общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU