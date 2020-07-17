17 Июль 2020 2020-07-17T04:39:20+03:00

В СК России сообщили о доказательствах причастности Губернатора Хабаровского края к организации убийств ФОТО: СК России

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В СК России сообщили о доказательствах причастности губернатора Хабаровского края к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, в покушении на Александра Смольского. Напомним, Сергея Фургала обвиняют в преступлениях 15-летней давности.

- Работа по раскрытию преступлений осложнялась тем, что лица, возможно осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать показания на Фургала и его соучастников. В 2019 году получили сведения, доказывающие причастность Фургала к организации убийств, - рассказали в пресс-службе СК России.

По версии следствия, решения о совершении убийств принимали с целью продвижения Фургалом и его соучастниками коммерческих интересов. Так, убийство Зори связывают с конфликтом по поводу купленного им же железобетонного завода. Второй жертвой стал Булатов, подозревавший Фургала в причастности к убийству Зори. Его долей в общем бизнесе - компанией «МиФ», скупающей и перепродающей металлолом, завладел Фургал.

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ИСТОЧНИК KP.RU