17 Июль 2020 2020-07-17T04:35:38+03:00

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В Хабаровске осудили братьев за содержание наркопритона. Из материалов дела следует, что два фигуранта в мае 2018 года систематически поставляли в комнату жилой квартиры своим знакомым наркотик опийной группы и сами употребляли его. Действовали осужденные по предварительному сговору, а в качестве вознаграждения от сдачи помещения в аренду получали часть запрещенного средства для личного потребления.

- Мужчинам, которые ранее уже были судимы, вынесли приговор по статье «Содержание притона для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сами фигуранты вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, дали пояснения по обстоятельствам дела. В качестве наказания суд назначил лишение свободы на срок в два года. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего и особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU