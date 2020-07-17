2020-07-17T05:16:09+03:00
Общество

Малый бизнес Хабаровска находится в режиме ожидания

Обороты предпринимателей сократились на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Александр ШТААЛЬ
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Малый бизнес Хабаровска находится в режиме ожиданияМалый бизнес Хабаровска находится в режиме ожиданияФото: Ольга КИВА
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Малый бизнес Хабаровска находится в режиме ожидания из-за пандемии. Согласно подсчетам специалистов, за первое полугодие оборот предпринимателей составил 166 миллиардов рублей, то есть сократился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К слову, число субъектов малого и среднего бизнеса городе увеличилось.

- На фоне пандемии в хабаровской промышленности до 90 процентов предприятий в начале мая вернулись к обычному режиму работы после ограничений. Специалисты отмечают, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, промышленные предприятия города продолжают свое развитие, есть задел для наращивания производства, - прокомментировали в городской администрации.

Пока остается высоким уровень безработицы - 2,1 процента от экономически активного населения против 0,3 процента на начало текущего года. В городе зарегистрировано семь тысяч безработных при наличии 4,5 тысячи вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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