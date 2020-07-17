2020-07-17T05:28:25+03:00
Происшествия

За фирму, созданную через подставных лиц, в Биробиджане завели дело

Основной фигурант - 31-летний местный житель
Александр ШТААЛЬ
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За организацию, созданную через подставных лиц, в Биробиджане завели делоЗа организацию, созданную через подставных лиц, в Биробиджане завели делоФото: Иван ВИСЛОВ
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За коммерческую организацию, созданную через подставных лиц, в Биробиджане завели уголовное дело. Основной фигурант - 31-летний местный житель. По предварительной информации, молодой человек не собирался заниматься предпринимательством, однако фирму регистрировать начал.

- Он предложил жительнице областного центра стать руководителем организации. Потом образовал общество с ограниченной ответственностью и оформил на подставное лицо учредительные документы. Соответственно в Единый государственный реестр юридических лиц внесли необходимые сведения, - рассказали в пресс- службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день идут следственные действия. Правоохранители должны выяснить обстоятельства совершения данного преступления. Отметим также, правонарушение выявили совместными усилиями сотрудников ИФНС по Биробиджану и ОЭБиПК МОМВД России «Биробиджанский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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