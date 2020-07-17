2020-07-17T05:55:22+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июля 2020 года: на излечении 107 пациентов

Всего в инфекционном госпитале 309 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июля 2020 года: на излечении 107 пациентовСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июля 2020 года: на излечении 107 пациентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Комсомольске-на-Амуре, по данным на 17 июля 2020 года, лечение получают 107 человек, у которых диагностировали коронавирус. В целом в инфекционном госпитале находятся 309 человек.

- За сутки выписан один человек, поступило семь пациентов, летальных исходов ноль. В реанимационном отделении находится 17 пациентов. Подозревают коронавирус у 10 пациентов, контактировавших с зараженными. Из них один ребенок, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на амбулаторном лечении находятся 27 пациентов с covid-19, из них двое – это дети. Выписали по выздоровлению 22 человека.

Жителей города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Также чаще проветривайте помещения, делайте влажную уборку, обязательно мойте руки и дезинфицируйте поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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