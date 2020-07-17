2020-07-17T07:23:28+03:00
Общество

Снятие ограничений не коснется одного района Еврейской автономии

В Смидовичском районе пока ситуация напряженная
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Снятие ограничений не коснется одного района Еврейской автономииСнятие ограничений не коснется одного района Еврейской автономииФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

В Смидовичском районе ЕАО пока решили повременить с переходом ко второму этапу снятия ограничений. Обстановка здесь остается напряженной. К такому выводу пришли участники заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

- Примерно половина свежих случаев заражения COVID-19 происходит на территории Смидовичского района ЕАО. То есть пока нет возможности распространить послабления режима на эту территорию, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, на втором этапе снятия ограничений планируют открыть фитнес-центры (без использования саун и с загруженностью не более чем наполовину), крупные торговые центры (до 800 квадратных метров при условии наполняемости не более чем один человек на четыре квадратных метра и при наличии отдельного наружного входа). Также на этом этапе собираются открыть библиотеки (без услуг читального зала).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24