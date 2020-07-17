Снятие ограничений не коснется одного района Еврейской автономии

17 Июль 2020 2020-07-17T07:23:28+03:00

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В Смидовичском районе ЕАО пока решили повременить с переходом ко второму этапу снятия ограничений. Обстановка здесь остается напряженной. К такому выводу пришли участники заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

- Примерно половина свежих случаев заражения COVID-19 происходит на территории Смидовичского района ЕАО. То есть пока нет возможности распространить послабления режима на эту территорию, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, на втором этапе снятия ограничений планируют открыть фитнес-центры (без использования саун и с загруженностью не более чем наполовину), крупные торговые центры (до 800 квадратных метров при условии наполняемости не более чем один человек на четыре квадратных метра и при наличии отдельного наружного входа). Также на этом этапе собираются открыть библиотеки (без услуг читального зала).

ИСТОЧНИК KP.RU