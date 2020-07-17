Хабаровский театр получит грант нацпроекта «Культура»

17 Июль 2020 2020-07-17T07:22:39+03:00

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Народный молодежный театр «Начало» Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» победил на отборочном этапе Всероссийского фестиваля- конкурса любительских творческих коллективов. Его провели в рамках нацпроекта «Культура» Творчество актеров отметили в номинации «Культура - это мы!».

- Хабаровчане вошли в 20-ку лучших коллективов-лауреатов страны в указанной номинации. Лауреаты получат гранты в размере двух миллионов рублей. На эти деньги театры смогут укрепить материальную базу, купить костюмы, аппаратуру, поставить новые концертные номера и спектакли, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Напомним, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводят с целью сохранения нематериального культурного наследия народов России. За шесть лет реализации нацпроекта 120 коллективов- лауреатов стали обладателями грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU