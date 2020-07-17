17 Июль 2020 2020-07-17T08:04:26+03:00

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В Биробиджане наводят порядок на проспекте 60-летия СССР. До этого рабочие облагородили улицу Пионерскую, где работали четыре дня. Напомним, обустраивают городские пространства ежедневно силами сотрудников ООО «Чистый город».

- Рабочие косят траву вдоль автомобильных дорог, очищают придорожную полосу от мусора. Параллельно с этим осуществляют подрезку деревьев, чтобы было видно дорожные знаки и светофоры, - рассказали в пресс- службе городской администрации. - На городской набережной продолжают прополку клумб.

Напомним, в Биробиджане продолжают благоустраивать общественные пространства. В зоне пристального внимания скейт-парк, фонтан и тротуары. Работы по благоустройству выполняют в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Также сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт фонтана на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU