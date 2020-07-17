В Хабаровске поставят гигантские качели
В Хабаровске поставят гигантские качели. Предложение исходило от самих хабаровчан, которые в это время прогуливались рядом с прудами. К слову, там комиссия осматривала состояние территории и, надо сказать, нашла ряд недочетов.
- Заметили повреждение гранитной плитки, которой облицован фонтан «Одуванчик» у нижнего пруда. Также выявили брусчатку, сквозь которую прорастает трава, и разваливающиеся бордюры. В список на срочную ликвидацию вошли еще несколько подобных позиций, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сергей Кравчук поручил проработать вопрос установки аттракциона. Специалистам предстоит найти подходящую площадку и оценить стоимость монтажа гигантских качелей.
Ранее сообщалось о том, что в районе прудов запустили фонтаны. Также Роспотребнадзор дал добро на запуск светомузыкального пешеходного фонтана.
ИСТОЧНИК KP.RU