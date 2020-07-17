17 Июль 2020 2020-07-17T08:03:22+03:00

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В Хабаровске поставят гигантские качели. Предложение исходило от самих хабаровчан, которые в это время прогуливались рядом с прудами. К слову, там комиссия осматривала состояние территории и, надо сказать, нашла ряд недочетов.

- Заметили повреждение гранитной плитки, которой облицован фонтан «Одуванчик» у нижнего пруда. Также выявили брусчатку, сквозь которую прорастает трава, и разваливающиеся бордюры. В список на срочную ликвидацию вошли еще несколько подобных позиций, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сергей Кравчук поручил проработать вопрос установки аттракциона. Специалистам предстоит найти подходящую площадку и оценить стоимость монтажа гигантских качелей.

Ранее сообщалось о том, что в районе прудов запустили фонтаны. Также Роспотребнадзор дал добро на запуск светомузыкального пешеходного фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU