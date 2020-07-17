2020-07-17T10:52:17+03:00
Звезды

Музей Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварели

Мероприятие организовали в дистанционном режиме
Александр ШТААЛЬ
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Музей Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварелиМузей Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварелиФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Музей изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварели «АкваZoom». В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу мероприятие проходит в дистанционном режиме.

- На фестивале представили 170 произведений акварельного искусства. Авторы и профессиональные художники и художники-любители из России, Китая, Таиланда и Индии, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на таких мероприятиях художники-акварелисты делятся своим профессиональным опытом с любителями акварели и зрителями. К слову, акварель - это единственный вид красок, отличающийся особой прозрачностью, чистотой и яркостью цвета. Это достигается высокой дисперсностью пигментов, получаемой путем перетирания порошков. Организаторы мероприятия на Дальнем Востоке хотели создать условия для развития и популяризации акварельного искусства. Телефоны для справок: 8 (4217) 59-08-50 и 59-08-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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