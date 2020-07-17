2020-07-17T10:51:06+03:00
Недвижимость

ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотеки

Клиент в Республике Саха (Якутия) дистанционно приобрел квартиру стоимостью 6,6 миллиона рублей в одном из строящихся домов в другом регионе страны
Евгения МОЛОТОВА
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ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотекВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотекФото: Борис КОКУРИН
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В настоящее время в ВТБ процесс получения ипотечного кредита может быть полностью цифровым: посещение офиса банка не потребуется. Заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика, после ее одобрения клиент подписывает необходимые документы - заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор долевого участия - с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Расчеты по данной сделке проводятся также дистанционно через аккредитивную форму. Посещать офис банка не требуется.

- Благодаря онлайн-сервису клиент, находясь дома в поселке Тикси, прошел все этапы покупки недвижимости в другом регионе России: от подачи заявки на оформление ипотеки до подписания ДДУ и получения кредита. Дистанционная выдача сделала этот процесс абсолютно безопасным,что остается не менее важным в ситуации, когда пока сохраняются ограничения, связанные с пандемией. Важно отметить, что сервис ВТБ открывает перед жителями региона новые возможности - теперь процесс покупки недвижимости с помощью ипотеки становится максимально простым, быстрым, удобным и полностью цифровым, - отметил Денис Леонтьев, управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия).

Ставка по ипотеке для данного клиента на первый год составит 0,01% годовых в рамках партнерской программы ВТБ и ГК ПИК «Берем проценты на себя». Со второго года будет применена ставка в размере 6,5% годовых по программе «Ипотека с господдержкой 2020». Госпрограмма позволяет оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Также можно купить готовое жилье при условии покупки у юрлица. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок ипотеки - до 30 лет. Размер кредита - до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей - в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.

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