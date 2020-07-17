В заповеднике Хабаровского края установили метеостанцию
В Болоньском заповеднике Хабаровского края установили метеостанцию. Она будет располагаться в районе кордона «Килтасин». Ранее ее вынуждены были демонтировать. Причиной тому стало наводнение 2019 года.
- Наличие собственной метеостанции на территории заповедника необходимо для сбора показателей. С помощью нее узнают температуру атмосферного воздуха, количество атмосферных осадков, относительную влажность и атмосферное давление непосредственно на территории ООПТ, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Полученные данные связывают с фенологическими и другими природными явлениями в заповеднике. Они нужны для ведения летописи природы заповедника.
Для справки: автономная метеостанция HOBO-U30 фиксирует каждые три часа данные в карте памяти. Несколько раз в год накопленные показатели сотрудники заповедника копируют в специальную программу, где и обрабатывают данные.
ИСТОЧНИК KP.RU