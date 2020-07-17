В Хабаровске достраивают крупные частные медцентры
В Хабаровске достраивают два крупных медицинских центра. Один из них - современная клиника хирургического лечения патологий сердечно-сосудистой системы - строится на улице Уссурийской. Первых пациентов здесь планируют принять уже этой осенью. Большинство операций пока планируют проводить за счет средств ОМС.
- Второй медцентр находится в районе улицы Краснодарской. Это будет инновационный высокотехнологичный центр «Академия здоровья», где будут оказывать комплексные медицинские услуги по различным направлениям, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Медицинский центр будет состоять из двух девятиэтажных корпусов. В первом разместят лечебные помещения, стационар, поликлинику на 700 посещений в смену. Во втором будет пансионат.
Благодаря новым медцентрам планируют улучшить ситуацию в области здравоохранения края.
ИСТОЧНИК KP.RU