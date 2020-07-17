В Хабаровске достраивают крупные частные медцентры

17 Июль 2020 2020-07-17T10:48:17+03:00

Один находится улице Уссурийской, второй - на улице Краснодарской

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В Хабаровске достраивают два крупных медицинских центра. Один из них - современная клиника хирургического лечения патологий сердечно-сосудистой системы - строится на улице Уссурийской. Первых пациентов здесь планируют принять уже этой осенью. Большинство операций пока планируют проводить за счет средств ОМС.

- Второй медцентр находится в районе улицы Краснодарской. Это будет инновационный высокотехнологичный центр «Академия здоровья», где будут оказывать комплексные медицинские услуги по различным направлениям, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Медицинский центр будет состоять из двух девятиэтажных корпусов. В первом разместят лечебные помещения, стационар, поликлинику на 700 посещений в смену. Во втором будет пансионат.

Благодаря новым медцентрам планируют улучшить ситуацию в области здравоохранения края.

ИСТОЧНИК KP.RU