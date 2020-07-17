2020-07-17T10:46:52+03:00
Общество

Село Верхняя Манома в Хабаровском крае освободилось от воды

Последние приусадебные участки вышли из зоны подтопления
Александр ШТААЛЬ
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Село Верхняя Манома в Хабаровском крае освободилось от водыСело Верхняя Манома в Хабаровском крае освободилось от водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Село Верхняя Манома Нанайского района в Хабаровском крае освободилось от воды. По последним данным, последние шесть приусадебных участков больше не в зоне подтопления.

- В целом прохождение дождевого паводка в крае идет без подтоплений. На реке Кур у села Новокуровка Хабаровского района гребень паводка прошел без достижения опасных отметок и снижается. На реке Тунгуска у нежилого села Архангеловка гидрологи прогнозируют, что гребень паводка пройдет 18-19 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что небольшие подъемы уровней воды отмечают на реке Амур на участке от села Нижнетамбовское до устья. Также вода прибывает на реках Хор и Тунгуска, а на других реках спад. Затоплены поймы реки Амур на участке между селами Елабуга и Богородское, а также поймы рек Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь. Уровень Амура у Хабаровска в течение двух суток спадет на 20-30 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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