17 Июль 2020 2020-07-17T10:44:39+03:00

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Полицейские устроили погоню за напавшим на пожилую хабаровчанку. По предварительной информации, они патрулировали территорию на улице Космической, когда вдруг услышали крики о помощи и направились в сторону, откуда прозвучал тревожный сигнал.

- Оказалось, что мужчина вырвал сумку из рук выходившей из торговой точки пожилой покупательницы. Злоумышленник стал убегать, прапорщик полиции Алексей Кривицкий и сержант полиции Алибег Омаров бросились в погоню. Через пару сотен метров полицейские догнали и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У нападавшего изъяли сумку пенсионерки, в ней находились кошелек и порядка двух с половиной тысяч рублей. Как выяснилось, ранее фигуранта привлекали к уголовной ответственности за грабеж и кражи. В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU