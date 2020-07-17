17 Июль 2020 2020-07-17T10:43:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Хабаровском крае выходит из-под контроля. За сутки в регионе выявили 119 случаев заражения - это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Есть вероятность, что вновь введут ограничительные меры, которые ранее отменили. Власти региона уже рассматривают этот вариант.

- На сегодняшний день в Хабаровске занято почти 90 процентов коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Жителей региона убедительно просят воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей. Пожалуйста, соблюдайте санитарные правила, масочный режим и социальную дистанцию. Напомним, все массовые акции при условии действия ограничений, связанных с коронавирусом, незаконны.

Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU