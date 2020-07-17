17 Июль 2020 2020-07-17T10:41:43+03:00

Стихия не в первый раз создает неудобства в Еврейской автономии

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Сильный ветер повалил деревья в Биробиджане. Это не первое происшествие за последнее время. Ранее сообщалось, что 14 июля ветровал случился в поселке Теплоозерск. Зеленые насаждения падали прямо на дома. Из-за этого была повреждена кровля. От сильного ветра упали 11 деревьев, была повреждена кровля домов, в населенном пункте частично нарушилось электроснабжение.

- Сегодня в Биробиджане зафиксировали два случая падения деревьев, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Коммунальным службам уже поставили задачу выехать на место происшествия и убрать поваленные деревья.

Отметим также, что специалистам управления ЖКХ мэрии города предстоит связаться с руководителями управляющих компаний и через них выяснить, где нужна помощь в ликвидации последствий стихии. Ситуация находится на личном контроле мэра Биробиджана.

ИСТОЧНИК KP.RU