2020-07-17T10:40:35+03:00
Общество

Хабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в суд

При этом мужчина пытался утаить опасный предмет и намеренно не сообщил о его наличии
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в суд ФОТО: УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАОХабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в суд ФОТО: УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО
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Хабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в здание суда. Инцидент случился в Краснофлотском районе Хабаровска. По правилам у посетителя на входе в помещение спросили - имеет ли он при себе опасные предметы? Горожанин ответил отрицательно. Однако время спустя стало ясно, что он говорит неправду.

- Во время досмотра - обычной процедуры - у посетителя все-таки нашли спрятанный складной ножик. Теперь нарушителю предстоит ответить за данный проступок. В отношении него составили административный протокол. В качестве наказания ему могут назначить штраф, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Жителей региона призывают соблюдать порядок и правила поведения в зданиях суда. Это необходимо в целях безопасности как сотрудников, так и посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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